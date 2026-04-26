    23:57, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматы облысында көпқабатты үй өртеніп, 25 адам эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысында көпқабатты тұрғын үйде шыққан өрт кезінде 25 адам эвакуацияланды.

    Фото: ТЖМ

    ТЖМ мәліметінше, 112 пультіне Іргелі ауылындағы 9 қабатты тұрғын үйдің 9-қабатында орналасқан екі көршілес екі бөлмелі пәтерде өрт шыққаны туралы хабарлама түскен.

    Құтқарушылар баспалдақ арқылы 25 адамды эвакуациялады. Олардың ішінде 7 бала бар. Сонымен қатар 20 адам өз бетінше сыртқа шыққан, олардың 5-еуі – балалар.

    – Өрт сөндіру бөлімшелері жоғарылатылған шақыру нөмірі бойынша жұмыс істеді. Өрттің өзге пәтерлерге таралуына жол берілген жоқ, – делінген хабарламада.

    Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.

    Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

    Айта кетейік, бұған дейін елордада көпқабатты тұрғын үйде өрт шыққаны хабарланды.

    Асхат Райқұл
