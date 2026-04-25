Елордада көпқабатты тұрғын үйде өрт шықты
АСТАНА.KAZINFORM – Астанадағы Сарайшық ауданында орналасқан Қ.Әзербаев көшесіндегі 10 қабатты тұрғын үйде өрт шықты.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жеткен кезде 7-қабаттағы пәтерден өрт анықталған. Сондай-ақ кіреберісті түтін басқан.
– Өрт сөндіру қондырғылары дереу іске қосылды, өртті толық сөндіру үшін барлық шара қабылданып, су үздіксіз жеткізіліп жатыр, – делінген хабарламада.
Сонымен қатар оқиға орнында жедел штаб құрылып, өртті сөндіру бірнеше учаскеге бөлініп ұйымдастырылған. Тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Еске сала кетейік, Астана қаласының Есіл ауданындағы Түркістан көшесінде орналасқан 21 қабатты тұрғын үйдің 15-қабатындағы пәтерден өрт шыққан еді.
Сонымен қатар Астанада түнгі уақытта болған өрт салдарынан тұрғын үйде кәмелетке толмаған үш бала қаза тауып, оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.