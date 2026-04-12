Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, үш бала қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін түнде Астана қаласының Есіл ауданындағы Түркістан көшесінде орналасқан 21 қабатты тұрғын үйдің 15-қабатындағы пәтерден өрт шықты. Қаза тапқандар бар. Бұл туралы ТЖМ хабарлады.
Хабарлама түскеннен кейін Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері мен құралдары оқиға орнына жедел жетті. Алғашқы бөлімшелер келген сәтте пәтерде ашық жалын болғаны анықталды.
Өртті сөндіру барысында жанып жатқан пәтерден күйік алған әйел құтқарылып, жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылған. Зардап шеккен тұрғын №1 көпсалалы қалалық ауруханаға жатқызылды.
– Оқиға орнынан үш кәмелетке толмаған баланың денесі табылды. ТЖМ күштері жоғары қабаттардан 20 адамды эвакуациялады. Сонымен қатар 40-қа жуық тұрғын ғимараттан өз бетінше шығып үлгерген, – делінген министрліктің ақпаратында.
Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себептері анықталып жатыр.
Әкімдік мәліметінше, зардап шеккен әйелге және қаза тапқандардың отбасына қажетті жан-жақты көмек көрсетіледі. Жағдай бақылауға алынған.
