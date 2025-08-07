Алматы облысында мектеп оқушыларына құқықтық мәдениет оқытылады
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа оқу жылынан бастап Алматы облысының мектептері мен колледждерінде құқықтық мәдениет бойынша қосымша сабақтар өткізіледі, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігі.
Бұл жоба Мемлекет басшысының тапсырмасымен «Заң және тәртіп» идеологиясы аясында жүзеге асырылады.
Пилоттың бірінші кезеңінде қосымша сабақтар Талғар ауданына қарасты 10 мектеп пен 3 колледжде енгізіледі. Жобаның басты мақсаты — оқушылардың құқықтық санасын қалыптастыру, заңды құрметтеуге үйрету, сонымен қатар зорлық-зомбылық, буллинг және өзге де құқықбұзушылықтардың алдын алу.
Сабақтарды арнайы дайындықтан өткен, прокуратура және полицияда қызмет еткен тәлімгерлер жүргізеді. Тәлімгерлерді оқыту 7–8 тамыз күндері басталады.
— Біз құқықтық сананың негізін мектеп қабырғасынан бастап қалаймыз. Тәлімгерлер балаларға өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп қана қоймай, заңды құрметтеуге, жауапкершілікті сезінуге және сындарлы мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Бұл — болашақта орнықты құқықтық мәдениетті қалыптастырудың кілті, — деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова.
Пилоттық мектептер мен колледждерде оқу жылында 7–10 сынып оқушылары мен колледж студенттері үшін барлығы 36 сабақ өткізу жоспарланған. Сабақтар екі аптада бір рет өтіп тұрады, алдын ала және қорытынды диагностика және оқушылардың мінез-құлқына тұрақты мониторинг жүргізіледі.
Әдістемелік материалдарды ҚР Оқу-ағарту министрлігіне қарасты «Өркен» балалардың әл-ауқатын арттыру жөніндегі ұлттық ғылыми-практикалық институты Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясымен бірлесіп әзірлеген. Алдағы уақытта жоба еліміздің өзге өңірлерінде де жалғасын табады деп жоспарланып отыр.
