Алматы облысында пара оқ атудан ел біріншілігі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM - 13-ші сәуір күні Алматы облысындағы олимпиадалық даярлау орталығында тірек-қимыл аппараты зақымдалған спортшылар арасында пара оқ атудан Қазақстан Республикасы чемпионатының салтанатты ашылу рәсімі өтеді.
Ел біріншілігінде спортшылар 10 м қашықтықта пневматикалық винтовка және тапаншамен ату дисциплиналары бойынша жекелей, аралас (микс) және командалық жарыс түрлері бойынша сынға түседі.
Чемпионаттың қорытындысы бойынша, үздік өнер көрсеткен спортшылар Қазақстан командасының қатарына жасақталады. Оған қоса, аталмыш бәсеке қараша айында Жапония елінде өтетін Азия пара ойындары алдындағы дайындық кезеңдерінің бірі болып табылады.
Айта кетейік, пара оқ атудан Қазақстан Республикасының чемпионаты 18-ші сәуірге дейін жалғасады. Салтанатты ашылу рәсімі: 13-ші сәуір сағат 14:00-дебасталады.
