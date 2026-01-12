KZ
    16:14, 12 Қаңтар 2026

    Алматы облысында жер қойнауын заңсыз қазғандарға іс қозғалды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Еңбекшіқазақ ауданының прокуратурасы жер қойнауын заңсыз пайдалану деректерінің жолын кесуге бағытталған рейд өткізді.

    Алматы облысында жер қойнауын заңсыз қазғандарға іс қозғалды
    Видеодан алынған кадр

    Алматы облысы прокуратурасының мәліметінше, рейд барысында арнайы техниканы қолдану арқылы пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру деректері анықталды. Тексеру нәтижесі бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалып, арнайы айып тұрағына 10-нан астам техника, соның ішінде пайдалы қазбаларды заңсыз өндіруге тікелей қатысы бар 2 экскаватор қойылды.

    Алматы облысында жер қойнауын заңсыз қазғандарға іс қозғалды
    Видеодан алынған кадр

    — Жер қойнауын заңсыз пайдалану әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі және тұрақты негізде жалғасатын болады, — деп хабарлады прокуратурадан.

    Еске салайық, бұған дейін ШҚО-да пайдалы қазбаларды заңсыз өндірумен айналысқан шетелдік елден шығарылды.

