KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:35, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да пайдалы қазбаларды заңсыз өндірумен айналысқан шетелдік елден шығарылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндірумен айналысқан шетел азаматы елден шығарылды.

    Орал қалалық соты бұрынғы төрағасының ісі Тасқалада қаралады
    Фото: freepik.com

    Сот ісі Үлкен Нарын аудандық сотында қаралды. Белгілі болғандай, шетел азаматы пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру кезінде ұсталған.

    Бұған дейін ол көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Яғни ол екінші рет құқық бұзып тұр.

    - Сот ер адамды кінәлі деп танып, бір тәулік әкімшілік қамаққа алу жазасын тағайындады. Содан соң шетелдік Қазақстан Республикасынан шығарылды, - деп хабарлады Шығыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметінен.

    Айта кетейік, облыста жыл басынан бері пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру бабы бойынша 35 әкімшілік іс қаралған.

    Еске салсақ, осыған дейін ҰҚК Алматыда 5 шетелдік жоспарлаған терактінің алдын алғаны хабарланған.

     

    Тегтер:
    Сот Шығыс Қазақстан облысы Заң және құқық
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар