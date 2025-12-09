Алматы облысында жол апатынан 4 адам қаза тапты
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Полиция Алматы – Көкпек – Көктал – Шонжы автожолының 80-шақырымында болған жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғады.
Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты 2025 жылғы 5 желтоқсанда болған.
Audi A6 автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы бағытқа шығып, Nissan Cefiro көлігімен соқтығысқан.
– Жол апатынан екі жүргізуші және екі жолаушы оқиға орнында алған жарақаттарынан көз жұмды. Тағы үш жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Қазіргі уақытта қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүріп жатыр.
Тергеуді полиция департаменті басшылығы бақылауға алған.
Еске салайық, бұған дейін Алматы – Бішкек тасжолында көлік апатынан 7 адам қаза тапқан еді. Honda Odissei автокөлігінің жүргізушісі алда қозғалып бара жатқан HOWO жүк көлігінің тіркемесіне соқтығысқан.
Кейінірек қаза тапқан 7 адамның бесеуі спортшы екені хабарланды.