KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:55, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы облысында жол апатынан 4 адам қаза тапты

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Полиция Алматы – Көкпек – Көктал – Шонжы автожолының 80-шақырымында болған жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғады.

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты 2025 жылғы 5 желтоқсанда болған. 

    Audi A6 автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы бағытқа шығып, Nissan Cefiro көлігімен соқтығысқан.

    – Жол апатынан екі жүргізуші және екі жолаушы оқиға орнында алған жарақаттарынан көз жұмды. Тағы үш жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

    Қазіргі уақытта қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүріп жатыр.

    Тергеуді полиция департаменті басшылығы бақылауға алған.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы – Бішкек тасжолында көлік апатынан 7 адам қаза тапқан еді. Honda Odissei автокөлігінің жүргізушісі алда қозғалып бара жатқан HOWO жүк көлігінің тіркемесіне соқтығысқан.

    Кейінірек қаза тапқан 7 адамның бесеуі спортшы екені хабарланды.

    Тегтер:
    Жол-көлік оқиғасы Алматы облысы Полиция Жол апаты
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар