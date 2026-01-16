KZ
    18:11, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматы облысында жол апатынан бір адам қаза тауып, тағы бесеуі зардап шекті

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облыстық полиция департаменті Алматы – Көкпек – Көктал автожолының 38-шақырымында болған жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғады.

    Фото: Report

    Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes-Benz автокөлігінің 32 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жолдың қарсы бағыттағы жолағына шығып кетіп, Hyundai автокөлігімен соқтығысқан.

    – Жол апаты салдарынан Hyundai көлігінің жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Екі автокөліктің жүргізушілері және тағы үш жолаушы түрлі жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді, - делінген хабарламада.

    Полиция қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады.

    Еске салайық, бұған дейін Шахтинск маңында 50 жолаушысы бар автобус жол апатына ұшырағанын жазғанбыз.

     

