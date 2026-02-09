KZ
    03:40, 09 Ақпан 2026

    Алматы облысында жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Алматы облысында көлік қозғалысы жанданғанын хабарлады. 

    Фото: видеодан алынған скрин

    — 2026 жылғы 9 ақпан сағат 02:30–да республикалық маңызы бар «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 59-43 шақырым аралығы (Жаңақұрылыс ауылынан Жамбыл облысы шекарасына дейін) жеңіл көлік түрлеріне қозғалыс ашылды, — делінген хабарламада.

    Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.

    Айта кетейік, «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейінгі аралықта барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
