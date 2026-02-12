KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:11, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматы облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Алматы облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    - 2026 жылғы 12 ақпан сағат 19:30-да ауа райының нашарлауына байланысты «Астана - Қарағанды - Алматы» автожолының 2436-2295 шақырымы аралығында (Ақсай ауылы - Қаншеңгел ауылы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    - 12 ақпан сағат 19:30-да ауа райының нашарлауына байланысты «Астана - Қарағанды - Алматы» автожолының 2436-2295 шақырымы аралығында (Ақсай ауылы - Қаншеңгел ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 13 ақпан сағат 07:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бүгін таңертең елдегі қай жолдар жабық екенін жазған болатынбыз.

     

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум