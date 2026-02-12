KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:07, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    12 ақпанда елдегі қай жолдар жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Қолайсыз ауа райына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожол учаскелерінде қозғалыс шектелді:

    Алматы облысы

    • «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы», 59-143-шақырым (Жаңақұрылыс ауылы — Жамбыл облысының шекарасы).

    Жамбыл облысы

    • осы жолдың 143-214-шақырым аралығы (Алматы облысының шекарасы — Қордай ауылы);
    • осы жолдың 159-238-шақырымы (Кенен ауылы — Қайнар ауылы);
    • осы жолдың 534-593 шақырымы (Айша-бибі ауылы — Түркістан облысының шекарасы).

    Түркістан облысы

    • осы 593-654-шақырымы (Жамбыл облысының шекарасы — Машат ауылы).

    Павлодар облысы

    • «Атамекен — Ақсу — Көктөбе — Курчатов», 25-220-шақырым (Ақсу қаласы — Абай облысының шекарасы);
    • KZ14-01 «Павлодар — Шарбақты — РФ шекарасы», 0-112 шақырым (Павлодар қаласы — РФ шекарасы);
    • Сондай-ақ жолайрық көпірінің аралық құрылысының шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесінде (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) қозғалыс шектелген.

    ШҚО-дағы шектеу

    Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер алдағы күндері кей өңірде 33 градус аяз болатынын болжаған еді.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы жүргізуші Жол жабылды Көлік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум