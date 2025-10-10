KZ
    Алматы облысының құтқарушылары жаңа техникалар алды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қонаев қаласында Алматы облысының ТЖД бөлімшелеріне жаңа өрт сөндіру-құтқару техникасы табысталды. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі жариялады. 

    Алматы облысының құтқарушылары жаңа техникалар алды
    Фото: ҚР ТЖМ

    Көліктердің кілтін ведомство басшысы Шыңғыс Әрінов табыс етті.

    Құтқарушылардың автопаркі өрт сөндіру автоцистерналарымен, жедел көліктермен, сорғы-жеңқұбырлы құрылғылармен және квадроциклмен толықты. Техника өңірдің географиялық ерекшеліктері мен қызмет алдында тұрған міндеттерді ескере отырып таңдалған.

    — Бұл өңірлік бөлімшелерді жарақтауды біріздендіруге бағытталған ведомстволық бағдарламаның бір бөлігі. Енді құтқарушылардың техникасы, жұмыс әдістері мен стандарттары еліміздің барлық өңірлерінде біркелкі болады, — деді Шыңғыс Әрінов.

    Жаңа техника төтенше жағдайлар кезінде құтқарушылардың ден қою жылдамдығы мен жеделдігін айтарлықтай арттырады. 

    Алматы облысының құтқарушылары жаңа техникалар алды
    Фото: ҚР ТЖМ

    Мұндай техникалар жуырда Шығыс Қазақстан облысының құтқарушыларына да табысталған болатын

    Сондай-ақ Ақтөбе облысына да жаңа техникалар жеткізіліп, құтқарушыларға қызметтік пәтер берілді.

    Құтқарушылар Қонаев Алматы облысы Өрт сөндіруші Көлік Техника ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
