Алматы облысының құтқарушылары жаңа техникалар алды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қонаев қаласында Алматы облысының ТЖД бөлімшелеріне жаңа өрт сөндіру-құтқару техникасы табысталды. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі жариялады.
Көліктердің кілтін ведомство басшысы Шыңғыс Әрінов табыс етті.
Құтқарушылардың автопаркі өрт сөндіру автоцистерналарымен, жедел көліктермен, сорғы-жеңқұбырлы құрылғылармен және квадроциклмен толықты. Техника өңірдің географиялық ерекшеліктері мен қызмет алдында тұрған міндеттерді ескере отырып таңдалған.
— Бұл өңірлік бөлімшелерді жарақтауды біріздендіруге бағытталған ведомстволық бағдарламаның бір бөлігі. Енді құтқарушылардың техникасы, жұмыс әдістері мен стандарттары еліміздің барлық өңірлерінде біркелкі болады, — деді Шыңғыс Әрінов.
Жаңа техника төтенше жағдайлар кезінде құтқарушылардың ден қою жылдамдығы мен жеделдігін айтарлықтай арттырады.
Мұндай техникалар жуырда Шығыс Қазақстан облысының құтқарушыларына да табысталған болатын.
Сондай-ақ Ақтөбе облысына да жаңа техникалар жеткізіліп, құтқарушыларға қызметтік пәтер берілді.