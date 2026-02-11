Алматы полициясы 2025 жылы жарты тоннадан астам есірткі тәркіледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қала аумағында 2025 жылдың қорытындысы бойынша есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысты 600-ден астам дерек анықталды.
Полицияның хабарлауынша, анықталған 280-нен астам дерек тікелей есірткі сату фактілеріне қатысты.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде заңсыз айналымнан жарты тоннадан астам есірткі заты тәркіленді. Тәркіленген заттардың басым бөлігін каннабиоидты топтағы есірткілер, сондай-ақ жастар үшін ерекше қауіпті синтетикалық заттар болып шықты.
Сонымен қатар полиция фитозертханаларды анықтауға ерекше назар аударылғанын мәлімдеді. 2025 жылы қала аумағында құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсірудің 17 фактісінің жолы кесілді.
– Бұл заңсыз бизнес өкілдерінің қызметін жасырын әрі жақсы бүркемеленген нысандарға көшіруге тырысатынын аңғартады, - делінген хабарламада.
Полицияның мәліметінше, қазір есірткі қылмысы цифрлық технологияларды – мессенджерлерді, онлайн-платформаларды және байланыссыз сату тәсілдерін кеңінен қолданып жатыр. Осыған байланысты есірткіге қарсы күрес киберқылмысқа қарсы іс-қимыл бөлімшелерімен бірлесіп жүргізіледі.
Еске салайық, бұған дейін Алматы мен Жетісу облыстарынан есірткі зертханалары табылғанын жазған едік.