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    Алматы тауларында шетелдік студент адасып кетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Алматы қаласының Бостандық ауданындағы Көкжайлау шатқалы маңында таудан түсіп келе жатқан туристердің бірі топтан қалып қойып, байланысқа шықпай қалған, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    ТЖМ құтқару
    Фото: ТЖМ

    Өтініш берушілердің мәліметінше, оның ұялы телефоны байланыс аймағынан тыс жерде болған. Іздестіру-құтқару жұмыстарына ТЖМ «Барыс» республикалық құтқару қызметінің құтқарушылары жедел түрде аттанды. Оқиға орнына жеткеннен кейін құтқарушылар таулы аумақты тексеруге кірісті. Іздестіру жұмыстары түнгі уақытта, көріну мүмкіндігі шектеулі жағдайда жүргізілді.

    -Іздестіру-құтқару жұмыстарының нәтижесінде Көкжайлау шатқалынан төмен орналасқан аумақта туристік топтан қалып қойған Иран азаматы, студент табылды. Жас жігіт тау беткейінде ұйықтап жатқан. Тексеру барысында оған медициналық көмектің қажет еместігі анықталды,-делінген хабарламада.

    Құтқарушылар оны қауіпсіз жерге жеткізіп, таудан аман-есен түсірді.

    Осыған дейін түнде Іле Алатауында адасып қалған екі қыз құтқарылғаны туралы жаздық.

     

    Оқиға Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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