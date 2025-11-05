Алматы тұрғындары алғашқы қардан кейін жарықсыз отыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – 5 қараша күні Алматыда қолайсыз ауа райының салдарынан электр қуаты өшті. «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ хабарлауынша, екпіні күшті жел, жаңбыр мен сулы қардың әсерінен қала аумағында жарық беру уақытша тоқтады.
Электр қуаты бірнеше ауданда өшті:
• Бостандық ауданында – Тәуке хан, Жаңару, Ладушкин, Байқоңыр көшелері мен Ерменсай, Бағанашыл және Асқартау шағынаудандары;
• Әуезов ауданында – Ақсай-5, Достық, Жетісу-2 шағынаудандары;
• Наурызбай ауданында – Ақжар және Тастыбұлақ шағынаудандары;
• Алмалы ауданында – Манас, Абай, Әуезов және Жамбыл көшелері.
Компанияның мәліметінше, ақаулардың негізгі себебі – екпінді жел мен ылғалды қардың әсерінен электр желілерінің үзілуі және қысқа тұйықталу жағдайлары.
Қазіргі таңда апаттық-қалпына келтіру жұмыстарына сегіз жедел-аттану бригадасы, әуе желілерін қызмет көрсететін екі бригада және екі арнайы техника бірлігі жұмылдырылды. Сонымен қатар аудандық электр желілерінің және Орталық диспетчерлік қызметтің кезекші мамандары жұмыс істеп жатыр.
Компанияның Kazinform тілшісіне берген кейінгі мәліметіне сәйкес, қазір Ақжар, Тастыбұлақ, Ақсай-5 шағынаудандарында және Манас, Абай, Әуезов және Жамбыл көшелерінде жарық қайта берілді.
«Алатау Жарық Компаниясы» тұрғындардан келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, түсіністік танытуды өтінді.
– Барлық күш-жігер электр энергиясын мүмкіндігінше тез қалпына келтіруге бағытталған. Жарық желілердегі жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін кезең-кезеңімен беріледі, - делінген хабарламада.
Еске салайық, кеше, 4 қараша күні кешке Алматыда алғашқы қар жауғанын жазғанбыз.
Алматыда түнде жауған қардан кейін 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді.