    17:24, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматы тұрғындары қар шығару мәселесі бойынша қайда хабарласа алады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда коммуналдық қызмет қар шығару жұмыстарын жалғастырып отыр. 6 ақпан күні қала аумағында 6 см қар жауса, таулы аймақтарда қар қалыңдығы 10 см-ге дейін жетті. 

    Алматы тұрғындары қар шығару мәселесі бойынша қайда хабарласа алады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала әкімдігінің мәліметінше, автокөліктің емін-еркін қозғалысын қамтамасыз ету және көше-жол желісін уақытылы тазалау мақсатында коммуналдық қызмет күшейтілген дайындық режиміне көшірілді. Бұл жұмысқа 2,2 мың жол саласы жұмысшысы тартылып, 1,3 мың бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    – Тротуарлар мен қоғамдық орындарды тазалауға 95 шағын габаритті техника тартылып, көктайғаққа қарсы материалдар себіліп жатыр. Таулы аймақтарда қар күреуге арналған үш колонна жасақталды. Қар тазалау жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.

    Қар шығару мәселесі бойынша тұрғындар Алматы әкімдігінің қоғамдық қабылдауы – Open Almaty-ге хабарласа алады:

    • 1308 нөмірі арқылы;
    • Facebook және Instagram желілеріндегі @openalmaty ресми парақшалары арқылы.

    Әкімдік әлеуметтік желілер арқылы түскен өтініштер дереу қабылданып, қаралатынын мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін Астана тұрғыны жиналған қардан түрлі мүсін жасап, жұртты тәнті етіп жүргенін жазғанбыз.

