Алматы тұрғындары қар шығару мәселесі бойынша қайда хабарласа алады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда коммуналдық қызмет қар шығару жұмыстарын жалғастырып отыр. 6 ақпан күні қала аумағында 6 см қар жауса, таулы аймақтарда қар қалыңдығы 10 см-ге дейін жетті.
Қала әкімдігінің мәліметінше, автокөліктің емін-еркін қозғалысын қамтамасыз ету және көше-жол желісін уақытылы тазалау мақсатында коммуналдық қызмет күшейтілген дайындық режиміне көшірілді. Бұл жұмысқа 2,2 мың жол саласы жұмысшысы тартылып, 1,3 мың бірлік арнайы техника жұмылдырылды.
– Тротуарлар мен қоғамдық орындарды тазалауға 95 шағын габаритті техника тартылып, көктайғаққа қарсы материалдар себіліп жатыр. Таулы аймақтарда қар күреуге арналған үш колонна жасақталды. Қар тазалау жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.
Қар шығару мәселесі бойынша тұрғындар Алматы әкімдігінің қоғамдық қабылдауы – Open Almaty-ге хабарласа алады:
• 1308 нөмірі арқылы;
• Facebook және Instagram желілеріндегі @openalmaty ресми парақшалары арқылы.
Әкімдік әлеуметтік желілер арқылы түскен өтініштер дереу қабылданып, қаралатынын мәлімдеді.
