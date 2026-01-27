KZ
    18:15, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматы зообағы Оңтүстік Америкадан келген ерекше жануармен толықты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы хайуанаттар бағы жаңа жануармен толыққаны туралы хабарлады.

    Алматы зообағы Оңтүстік Америкадан келген ерекше жануармен толықты
    Фото: Алматы хайуанаттар бағы

    Зообақ мәліметінше, мұнда бұрын-соңды болмаған қызықты жануарлар жұбы әкелінді.

    – Тамандуа – оларды тағы төрт саусақты құмырсқажегіш деп атайды. Туған жері – Оңтүстік Америка, ал ең жақын туыстары – сүйрік жалқаулар. Біздің тамандуа – Тео мен Лара 2023 жылғы сәуірде дүниеге келген. Тамандуа өте бауырмал, ойнақы және белсенді. Тамақтары – жәндіктер мен арнайы жем, оны олар ұзын жабысқақ тілдерімен аузына жеткізеді, - деп хабарлады хайуанаттар бағының баспасөз қызметі.

    Алматы зообағы Оңтүстік Америкадан келген ерекше жануармен толықты
    Фото: Алматы хайуанаттар бағы
    Алматы хайуанаттар бағы
    Фото: Алматы хайуанаттар бағы

    Ерекше жануарлар зообақтың «Приматтар» павильонына орналастырылған.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы зообағында камерун ешкілері төлдеді. 

    Сондай-ақ биыл Алматы хайуанаттар бағында билет бағасы қымбаттады.

