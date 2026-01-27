Алматы зообағы Оңтүстік Америкадан келген ерекше жануармен толықты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы хайуанаттар бағы жаңа жануармен толыққаны туралы хабарлады.
Зообақ мәліметінше, мұнда бұрын-соңды болмаған қызықты жануарлар жұбы әкелінді.
– Тамандуа – оларды тағы төрт саусақты құмырсқажегіш деп атайды. Туған жері – Оңтүстік Америка, ал ең жақын туыстары – сүйрік жалқаулар. Біздің тамандуа – Тео мен Лара 2023 жылғы сәуірде дүниеге келген. Тамандуа өте бауырмал, ойнақы және белсенді. Тамақтары – жәндіктер мен арнайы жем, оны олар ұзын жабысқақ тілдерімен аузына жеткізеді, - деп хабарлады хайуанаттар бағының баспасөз қызметі.
Ерекше жануарлар зообақтың «Приматтар» павильонына орналастырылған.
Еске салайық, бұған дейін Алматы зообағында камерун ешкілері төлдеді.
Сондай-ақ биыл Алматы хайуанаттар бағында билет бағасы қымбаттады.