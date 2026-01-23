19:31, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5
Алматы зообағында камерун ешкілері төлдеді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы хайуанаттар бағы жаңа төлдермен толықты.
Зообақ мәліметінше, камерун ешкілерінің жұбынан екі лақ дүниеге келді.
- Биыл камерун ешкілері бізді ерекше қуантты. Осы жылдың алғашқы күндерінде – 2 қаңтарда Наурыз бен Ханайым жұбында сүйкімді қос лақ дүниеге келді. Кішкентай еркек лаққа – Бим, ал ұрғашысына – Изюминка деген ат қойылды, - деп хабарлады зообақтан.
Қазір лақтар қысқы жылыжайда орналасқан.
Күн жылынған соң олар көрсетілім алаңына шығарылады. Алматы хайуанаттар бағы бұл – камерун ешкілерінің екінші төлдеуі екенін атап өтті.
Еске салайық, биыл 15 қаңтардан бастап зообаққа кіру үшін ересектерге 1 427 теңге, балаларға 562 теңге болып өзгерді. Бұрын ересектерге билет құны 800 теңге, ал балалар 300 теңге болатын.