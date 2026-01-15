KZ
    15 Қаңтар 2026

    Алматы зообағында билет бағасы өзгерді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бүгіннен бастап Алматы хайуанаттар бағына кіру билеттерінің бағасы өзгерді.

    Алматы зообағы
    Фото: Алматы әкімдігі

    Енді зообаққа кіру үшін ересектерге 1 427 теңге, балаларға 562 теңге болады. Бұрын ересектерге билет құны 800 теңге, ал балалар 300 теңге болатын.

    — Бұл өзгерістер зообақтың болашағына арналған инвестиция. Біздің алдымызда — қолданыстағы қоршауларды реконструкциялау және жаңа, кең қоршаулар салу, жануарларды ұстау, инфрақұрылымы мен жағдайларын жақсарту, жаңа интерактивті, білім беру бағдарламаларын іске қосу жұмыстары күтіп тұр, — деп хабарлады зообақтан.​

    Сондай-ақ Алматы хайуанаттар бағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, мүгедектерге және оларға теңестірілген топтарға, зейнеткерлер, көпбалалы аналар, 7 жасқа дейінгі балалар, жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі балаларға, қызметтегі әскери қызметшілер мен әскери академия курсанттарына кіру тегін екенін атап өтті.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы зообағын жаңғырту жобасы әзірленіп жатқанын жазғанбыз.

