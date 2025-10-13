Алматыда 18 жастағы жігітті бір топ ер адам соққыға жықты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жас жігітті бір топ адам ұрып-соққан. Оқиға 12 қазанға қараған түні Төле би көшесіндегі дәмхананың алдында болған.
Бұл туралы зардап шеккен баланың анасы әлеуметтік желіде жазды.
Оның айтуынша, ұлын шамамен 15-20 ер адам ұрып кеткен. Қазір ол ауруханада жатыр. Күдіктілер есінен танып қалған баласының басынан да тепкен.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, Алмалы аудандық полиция басқармасы Қылмыстық кодекстің 107-бабы («Денсаулыққа қасақана зиян келтіру») бойынша іс қозғаған.
– Жүргізілген жедел іс-шаралардың нәтижесінде оқиғаға қатысқан барлық адам анықталып, ұсталды. Әрқайсының кінәсін және оқиғаның нақты мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Барлық кінәлі тұлға заңға сәйкес жауапқа тартылады, - деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Істің тергеу барысы Алматы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында.
Еске салайық, бұған дейін Жамбыл облысында футбол матчынан кейін жеңілгенін мойындамаған жоғары сыныптың үш оқушысы дүкен артында кіші сынып оқушыларын жинап, оларды аяусыз соққыға жыққанын хабарлағанбыз.
Зардап шеккен 2010 жылы туған бала жедел жәрдем келгенше көз жұмды.