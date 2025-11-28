Алматыда 2025 жылғы бюджетке түзету енгізілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 2025 жылға арналған қалалық бюджеттің нақтыланған нұсқасы таныстырылды. Бұл мәселе Мәслихаттың XXXVIII сессиясында қаралып, депутаттар түзетулерді мақұлдады.
Алматы экономика және қаржы басқармасының басшысы Бауыржан Құдайбергеновтың айтуынша, түзету осы жылғы қаржы нәтижелеріне сәйкес бюджет қаражатын тиімдірек бөлуге мүмкіндік береді.
Мемлекеттік сатып алулардың нәтижесінде 19,5 млрд теңге көлемінде қаражат үнемделген. Осыған байланысты шығындардың кейбірін қысқарту ұсынылды. Сонымен бірге бірнеше жобаның кезең-кезеңімен іске асырылуына және кейбір шаралардың келесі жылға ауыстырылуына байланысты 200 млрд теңгені қайта бөлу жоспарланып отыр.
— Бұл шығындарды азайту дегенді білдірмейді. Қаржыландыру тек нақты орындалған жұмыстар бойынша расталған актілер негізінде жүргізіледі. Бұл бюджет қаражатының мақсатты әрі сапалы игерілуіне мүмкіндік береді, — деді Бауыржан Құдайбергенов.
Жоспардан бұрын орындалып жатқан жобаларға дер кезінде төлем жүргізу үшін қосымша 73,4 млрд теңге бөлу қажеттігі туған.
Премьер-министрдің тұрақтандыру қорларын қаржыландыруды екі еселеу және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қатарын кеңейту жөніндегі тапсырмасына сәйкес, жергілікті бюджеттен қор ұйымдарын несиелеу үшін 8 млрд теңге бөлу ұсынылды. Бұл бағаны ұстап тұруға мүмкіндік береді.
Бұл шаралар азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға, инфляция деңгейін төмендетуге және тұтынушылар үшін бағаның қолжетімді болуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Құрамыс шағын ауданында салынып жатқан емхананың құрылысын жалғастыруға 700 млн теңге бағытталмақ. Бұл қаражат нысанды 2026 жылғы тамызда уақытында пайдалануға беру үшін керек.
Сондай-ақ Рахат–Мәдениет және Боралдай шағын аудандарындағы жол құрылысын аяқтау үшін 1,8 млрд теңге бөлу қарастырылған.
Қала ішіндегі бағыттар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялауға 10 млрд теңге бөлу мәселесі қаралып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы салық-бюджет үдерістерін жетілдіруге қатысты бірқатар ұсыныс айтқанын жазғанбыз.