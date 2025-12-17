KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:40, 17 Желтоқсан 2025

    Алматыда 2026-2030 жылдарға арналған қаланы дамыту жоспары қабылданды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 2026-2030 жылдарға арналған қаланы дамыту жоспары қабылданды. Бұл туралы Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифинг кезінде айтты.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматының 2026-2030 жылдарға арналған жаңа даму жоспары Мемлекет басшысы айқындаған стратегиялық міндеттерге негізделген. Құжат шаһардың орнықты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған.

    Негізгі басымдықтар қатарында көлік жүйесін жан-жақты дамыту, қолайлы қалалық ортаны қалыптастыру, әлеуметтік тұрақтылықты нығайту, экологиялық бастамаларды қолдау, цифрлық трансформацияны жеделдету және қауіпсіздік деңгейін арттыру көзделген.

    Фото: Алматы әкімдігі

    — Алдағы бес жыл ішінде Алматының жалпы өңірлік өнім көлемін 70 трлн теңгеге дейін, яғни шамамен екі есеге ұлғайту жоспарланып отыр, — деді қала басшысы.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда 1,9 трлн теңге инвестиция тартылып, экономика 6,4%-ға ұлғайғанын хабарлағанбыз.

