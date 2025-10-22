Алматыда 2030 жылға дейін 46 медициналық нысан іске қосылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда заманауи медициналық мекемелердің санын көбейту жоспарланған.
Алматы әкімінің орынбасары Бейбіт Шахановтың айтуынша, 2030 жылға дейін мегаполисте жаңа 32 медициналық нысан салынады және ескі 14 мекеме жаңғыртылады. Барлығы 46 денсаулық сақтау мекемесін дамыту бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Барлық жаңа нысандар заманауи стандарттарға сай салынып, клиникалық-диагностикалық орталықтармен жабдықталмақ.
Қазірдің қалада 8 жаңа медициналық нысанның құрылысы жүріп жатыр. Олардың қатарында:
- 500 адамға арналған 2 емхана – Серкебаев көшесінде және «Құрамыс» шағын ауданында;
- 400 адам қабылдайтын 2 дәрігерлік амбулатория – «Саялы» шағынауданында және Айбасов көшесінде;
- Жылына 50 мың шақыртуға есептелген 4 жедел жәрдем қосалқы станциясы.
Сонымен қатар №16 емхана, №4 емхана және №7 қалалық клиникалық ауруханада сейсмикалық күшейту және қайта жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Оларды жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өткенін жазғанбыз.