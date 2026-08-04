Алматыда 350 құрылыс компаниясының лицензиясы тоқтатылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда құрылыс саласына бақылау күшейтілді.
Алматы әкімдігінің мәліметіне сәйкес, бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша 4 компания лицензиясынан айырылды. Одан бөлек 350 құрылыс компания лицензиясының қолданылуы тоқтатылды. Құрылыс қызметімен айналысатын 437 субъектіге қатысты заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.
- Әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысын жүзеге асыратын мердігер ұйымдардың қызметіне ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, «SK BEST Spec Story KZ» ЖШС жобалау қызметінің І санаттағы мемлекеттік лицензиясынан айырылды. Сонымен қатар «Отау-Құрмет» ЖШС мен «ҚазҚСҒЗИ» АҚ ЕҰ лицензияларынан айырылды. Ал «Сәулет Құрылыс Консалтингі» ЖШС лицензиясының жекелеген қосалқы түрінің күші жойылды, - деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 8 құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылған болатын. Олардың басым бөлігі әлеуметтік нысандардың құрылысын жүзеге асырған.
Бұған дейін Алматыда «Е-лицензиялау» жүйесі арқылы заңсыз лицензия алған 400-ден астам компания анықталғанын жазғанбыз.