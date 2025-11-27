Алматыда 45 лифтінің пайдалану мерзімі өтіп кеткен
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда тексеріс кезінде 45 лифтінің 25 жылдық пайдалану мерзімі асып кеткені белгілі болды.
Бұл туралы қалалық коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, биыл әлеуметтік инфрақұрылым нысандарында техникалық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауға бағытталған профилактикалық тексеру өтті.
Мониторингіге 46 лифт, 20 эскалатор, 4 траволатор және ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған 29 көтергіш құрылғы кірді. Алматы бойынша жалпы саны 14 523 лифт бар, оның 8 420-сы тұрғын үйлерде орнатылған. Басқарманың мәліметінше, 45 лифтінің 25 жылдық пайдалану мерзімі асып кеткен.
2025 жылы Әкімдіктің жобалық кеңсесі аясында қалада 110 лифтіні жаңарту жоспарланған.
Еске салайық, бұған дейін Астанада жөндеу кезінде лифт құлап, бір жұмысшы көз жұмған еді.
Заңгер Нұржігіт Сұлтанбек Jibek Joly телеарнасына берген сұхбатында елдегі лифтілердің 40 пайызы жарамсыз екенін айтты.