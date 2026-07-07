Алматыда 8 шілдеден бастап бір көшеде көлік қозғалысы шектеледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Алатау ауданында 1988 жылы пайдалануға берілген жылу желісі қайта жаңғыртылады.
«Алматы жылу желілері» ЖШС мәліметінше, алдағы жылыту маусымына дайындық аясында ұзындығы шамамен 483 метр болатын жылу құбыры жаңартылады.
Осыған байланысты 8 шілдеден бастап Немирович-Данченко көшесінің батыс жағында, Рысқұлов даңғылынан Райымбек даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы жартылай шектеледі.
Жүргізушілер бұл аумақты Немирович-Данченко көшесінің шығыс жағымен екі бағытта да айналып өте алады.
Компанияның мәліметінше, шектеу жер астындағы жылу құбырын жоспарлы жаңарту жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр.
— Жоба аяқталғаннан кейін жаңа жылыту маусымында 14 көпқабатты тұрғын үй, 2 жеке тұрғын үй, 2 мектеп және тағы 10 нысан тұрақты жылумен қамтамасыз етіледі, — делінген хабарламада.
Жөндеу жұмыстары кезінде тұтынушыларға ыстық су беру тоқтатылмайды.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда Жұмабаев көшесінің бөлігі бір айға жабылатынын хабарлаған едік.