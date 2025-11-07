Алматыда 850-ден астам жеке үй орталық коммуникацияға қосылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Түрксіб ауданында инженерлік инфрақұрылымды дамыту жұмыстары белсенді түрде жалғасып жатыр.
Бірқатар көшеде сумен жабдықтау және кәріз желілерін салу аяқталды, бұл шамамен 855 жеке үйді орталық коммуникацияға қосуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Түрксіб ауданы әкімдігінің өкілдері хабарлады.
Красногорская көшесінде сумен жабдықтау желілерінің құрылысы толық аяқталды. Коммуникация жүргізілгеннен кейін мердігер ұйым жолдың толық ені бойынша асфальтбетон жабынын қалпына келтірді.
Сүйінбай көшесінде орталық кәріз жүйелері тартылды. Бұған дейін тұрғындар септиктерді пайдаланған еді. Қазір жол төсемін қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталды.
Инженерлік желілерді салу жұмыстары сондай-ақ Тукая, Диксон, Норильский, Поддубный, Зайсан, Аккербез және Көбеева көшелерінде де аяқталды. Қазір мердігер ұйым жолды қалпына келтіру жұмыстарын аяқтап жатыр.
Сонымен қатар, Асылбеков, Соболев және Сарымолдаев көшелерінде орталық коммуникация құрылысы толық аяқталған. Бұл жерде жаңа асфальтбетон жабыны төселіп жатыр.
Аталған жобалар тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға, ауданның абаттандырылуын жақсартуға және жеке секторда жайлы жағдай жасауға бағытталған. Жақында желілер іске қосылады.
Айта кетейік, Алматыда 9 мыңнан астам тұрғын атаулы әлеуметтік көмек алды.