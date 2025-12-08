Алматы әуежайында шетел азаматы 3 келі есірткімен ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы халықаралық әуежайындағы желілік полиция бөлімі ірі көлемдегі есірткіні анықтады.
Көліктегі полиция департаментінің мәліметінше, «Пхукет–Алматы» әуе рейсімен келген 42 жастағы Үндістан азаматынан тыйым салынған заттар табылды. Оның жүгін тексеру кезінде полиция қызметкерлері салмағы 2 кг 995 грамм болатын марихуананы тәркілеген.
- Аталған дерек бойынша көлік полицейлері сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдарын жүргізді. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты шетел азаматын кінәлі деп танып, оны 15 жыл 2 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесті, - деп хабарлады департаменттен.
Жалпы 2025 жылдың 11 айында Көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері есірткіге қатысты 347 за бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде: 52 сату фактісі, 19 аса ірі көлемде сақтау, 2 трансұлттық қылмыстық топ құру, сондай-ақ 12 контрабанда фактісі. Заңсыз айналымнан жалпы 781 келіден астам есірткі заттары тәркіленді.
