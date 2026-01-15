KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:24, 15 Қаңтар 2026

    Алматыда ауыр қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде жүрген ер адам ұсталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы полиция қызметкерлері бопсалау және тонау деректері бойынша ауыр қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде жүрген ер адамды қолға түсірді.

    Алматыда ауыр қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде жүрген күдікті ұсталды
    Фото: Алматы полиция департаменті

    Полицияның хабарлауынша, бұл қылмыс 2024 жылы жасалған. Тергеу мәліметінше, үш адамнан құралған топ қорқыту және күш қолдану арқылы шамамен 3 миллион теңге көлеміндегі ақшаны заңсыз иемденген.

    Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, қылмысқа қатысы бар екі адам дереу ұсталып, сот үкімімен жазаланған. Ал үшінші күдікті оқиға орнынан бой тасалап, кейіннен іздеу жарияланған.

    Іздеуде жүрген адамның жүрген жері анықталып, ол ұсталды.

    — Күдікті бір жылдан астам уақыт бойы жасырынып жүрген. Мақсатты әрі жүйелі жүргізілген жедел-іздестіру жұмыстарының нәтижесінде оның орналасқан жері анықталды. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылады, — деді Әуезов аудандық полиция басқармасының бастығы Данияр Мендебаев.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы облысында барымтамен айналысқан қылмыстық топ ұсталғанын жазғанбыз.

