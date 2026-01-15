Алматыда ауыр қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде жүрген ер адам ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы полиция қызметкерлері бопсалау және тонау деректері бойынша ауыр қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде жүрген ер адамды қолға түсірді.
Полицияның хабарлауынша, бұл қылмыс 2024 жылы жасалған. Тергеу мәліметінше, үш адамнан құралған топ қорқыту және күш қолдану арқылы шамамен 3 миллион теңге көлеміндегі ақшаны заңсыз иемденген.
Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, қылмысқа қатысы бар екі адам дереу ұсталып, сот үкімімен жазаланған. Ал үшінші күдікті оқиға орнынан бой тасалап, кейіннен іздеу жарияланған.
Іздеуде жүрген адамның жүрген жері анықталып, ол ұсталды.
— Күдікті бір жылдан астам уақыт бойы жасырынып жүрген. Мақсатты әрі жүйелі жүргізілген жедел-іздестіру жұмыстарының нәтижесінде оның орналасқан жері анықталды. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылады, — деді Әуезов аудандық полиция басқармасының бастығы Данияр Мендебаев.
Еске салайық, бұған дейін Алматы облысында барымтамен айналысқан қылмыстық топ ұсталғанын жазғанбыз.