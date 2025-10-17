Алматыда аула сыпырушылар мен жүргізушілердің жалақысы өсті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда «Алматы Тазалық» коммуналдық кәсіпорны қызметкерлерінің жалақысы 30-55% аралығында өсті. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі Kazinform тілшісіне егжей-тегжейлі түсіндіріп берді.
Әкімдіктің мәліметінше, тазалық қызметкерлерінің жалақысы 2025 жылғы 1 қазаннан бастап өскен. Биыл кәсіпорынның еңбекақы қоры едәуір ұлғайып, сол себепті қызметкерлердің жалақысын көтеруге мүмкіндік туған.
Қазір мекемеде 3 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олардың барлығы тікелей еңбек шарты бойынша жұмыс істейді.
Жаңа еңбекақы мөлшері мынадай:
• жол жұмысшыларының орташа айлығы 170 мың теңгеден 300-366 мың теңгеге дейін,
• жүргізушілердің жалақысы 329 мыңнан 420-584 мың теңгеге дейін,
• ал жүргізуші-механизаторлардың айлық табысы 361 мыңнан 470-643 мың теңгеге дейін артты.
Көрсетілген сомаларға әлеуметтік және салықтық аударымдар кіреді, яғни бұл – толық есептелген лауазымдық еңбекақы.
Әкімдік өкілдерінің айтуынша, қызметкерлердің табысын арттыру қаладағы тазалық сапасына да оң әсер етеді.
– Жалақыны көтеру – еңбек жағдайын жақсарту және қызметкерлердің ынтасын арттыру шараларының бірі. Бұл, әсіресе, қысқы маусымда қаланы тазалау жұмыстарының сапасын күшейтуге бағытталған, - делінген әкімдік жауабында.
Сондай-ақ әкімдік жалақыны көтерумен қатар, қызметкерлердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар да қолға алынғанын мәлімдеді. Қазір демеушілік қаражат есебінен әрқайсысы 12 адамға арналған екі модульдік тұрғын блок сатып алынған. Жыл соңына дейін сыйымдылығы 60 орын болатын тағы 10 блок орнату жоспарланып отыр.
Бұдан бөлек, 28 орындық модульдік жатақхана ашу мәселесі қарастырылып, Ломоносов көшесі, 23 мекенжайында 100 орындық тұрақты жатақхана құрылысы жүріп жатыр.
Қысқы маусымда қызметкерлердің жайлы тұруын қамтамасыз ету үшін қала тұрғын үй қорынан уақытша екі үй бөлінеді – әрқайсысы 50 орыннан Наурызбай және Түрксіб аудандарында.
Әкімдіктің мәліметінше, келесі жылы коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері үшін қосымша 272 төсек-орынмен қамтамасыз ету көзделген.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда аула сыпырушылардың жалақысы өсетінін хабарлағанбыз.