    16:08, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Алматыда автобус жолдан өтіп бара жатқан әйелді қағып кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жол-көлік оқиғасынан бір адам мерт болды.

    Коллаж: Kazinform

    Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты бүгін сағат 10:00 шамасында Жетісу ауданында болған. Автобус жүргізушісі Мақатаев көшесімен келе жатып, Жұмабаев көшесінің қиылысында жолдан өтпек болған әйелді басып кеткен. 

    – Алған жарақаттардан 1957 жылғы әйел оқиға орнында көз жұмды. Адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғалды, - деп хабарлады полициядан.

    Еске сала кетейік, өткен айда Алматыда 4 көлік пен автобус соқтығысып, 23 адам зардап шекті.

