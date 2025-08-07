16:08, 07 Тамыз 2025 | GMT +5
Алматыда автобус жолдан өтіп бара жатқан әйелді қағып кетті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жол-көлік оқиғасынан бір адам мерт болды.
Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты бүгін сағат 10:00 шамасында Жетісу ауданында болған. Автобус жүргізушісі Мақатаев көшесімен келе жатып, Жұмабаев көшесінің қиылысында жолдан өтпек болған әйелді басып кеткен.
– Алған жарақаттардан 1957 жылғы әйел оқиға орнында көз жұмды. Адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғалды, - деп хабарлады полициядан.
Еске сала кетейік, өткен айда Алматыда 4 көлік пен автобус соқтығысып, 23 адам зардап шекті.