KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:42, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда балалар үйіндегі өрт оқшауланды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда балалар үйінің ғимараты өртенді.

    Алматы
    Фото: ҚР ІІМ

    Алматы қаласы ТЖД мәліметінше, балалар үйі ауласындағы асхана ғимараты жанған. Ғимаратта адамдар болмаған. Ал тәрбиеленушілер уақытылы эвакуацияланып, қауіпсіз қашықтыққа шығарылды.

    Алматы
    Фото: ҚР ІІМ

    - Жедел штаб құрылды, жағдайға тұрақты бақылау жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ өрт орнына қаланың барлық шұғыл қызметі келді. Қазіргі уақытта өрттің таралу қаупі жойылды. Өрт оқшауланды, - деп хабарлады ТЖД.

    Балалар үйінің тәрбиеленушілері мешіт ғимаратына орналастырылып, тамақпен қамтамасыз етілген. Оларға Апаттар медицинасы орталығы және ТЖД дәрігерлері мен психологтары қажетті көмек пен қолдау көрсетті.

    Алматы
    Фото: ҚР ІІМ

    Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласында өрт сөндірушілер Наурызбай ауданы Алтын орда көшесі бойында орналасқан ғимараттағы өртті сөндіріп жатқанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Өрт Алматы Балалар үйі Алматы облысы ТЖД
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар