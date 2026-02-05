KZ
    11:17, 05 Ақпан 2026

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер желісін кеңейтуді жоспарлап отырғанын хабарлады. 

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала әкімдігінің мәліметінше, жәрмеңкелерді «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ ұйымдастырады. 2025 жылы қаланың Алмалы, Әуезов, Бостандық, Жетісу және Медеу аудандарының аумағында 430 жәрмеңке өткізілген.

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Биыл жәрмеңкелер санын 2,5 есеге ұлғайту көзделіп отыр. Осыған байланысты 2026 жылдың соңына дейін 1000-нан астам жәрмеңке өткізу жоспарланған, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Сонымен қатар 2026 жылдың ішіндп Түркістан, Жетісу, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарының, сондай-ақ Өзбекстан мен Тәжікстан фермерлері қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін ұйымдастыру қарастырылған. Алматы әкімдігі жаңа піскен көкөніс өнімдерін жеткізуге басымдық берілетінін атап өтті.

    Алматыда биыл демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны 2,5 есе артады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Демалыс күнгі жәрмеңкелер өтетін мекенжайлар:

    * Алмалы ауданы — Масаншы көшесі (Гоголь көшесі мен Әйтеке би көшесінің аралығы);
    * Әуезов ауданы — Өтеген батыр көшесі (Абай даңғылынан төмен);
    * Бостандық ауданы — «Қазақфильм» шағын ауданы, Исиналиев көшесі;
    * Жетісу ауданы — «Құлагер» шағын ауданы, ХҚКО мен әкімдік ғимараты арасындағы автотұрақ;
    * Медеу ауданы — Меңдіқұлов бульвары (Бектұров көшесінің қиылысы).

    Еске салайық, бұған дейін Әуезов және Бостандық аудандарында демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер үш күндік жұмыс форматына көшті.

