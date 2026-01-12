Алматыда биыл қыс соңына дейін ауа райы қандай болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК Алматы бойынша қаңтар мен ақпан айларына арналған ауа райына болжамын ұсынды.
Биыл Алматыда қыс әдеттегіден жылы өтіп жатыр. Қала тұрғындары Жаңа жылды қарсыз қарсы алды. Алматылықтарды қыс соңына дейін қар жауа ма, қалада нағыз қыс қашан түседі деген сауал алаңдатып отыр. Агенттік тілшісі синоптиктерден сұрап білді.
12-31 қаңтарға арналған болжам
«Қазгидромет» мәліметінше, 12-31 қаңтар аралығында Алматыда ауа райы құбылмалы болады, температура ауытқып, жауын-шашын түседі.
12 қаңтарда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан соғады, екпіні – 2-7 м/с. Күндіз ауа температурасы +7…+9°C.
13 қаңтарда көшпелі бұлтты, түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі. Түнгі және таңғы уақытта тұман, жолдарда көктайғақ болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні секунына 5-10 метрге жетеді. Түнде 0…–2°C, күндіз +5…+7°C.
14 қаңтарда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан соғады, екпіні – 3-8 м/с. Түнде –1…–3°C, күндіз +3…+5°C.
15 қаңтарда көшпелі бұлт шығады, күндіз қар жауады. Солтүстік-шығыс және шығыстан соғатын желдің 12 м/с-ке дейін жетеді. Түнде –3…–5°C, күндіз –1…–3°C.
16 қаңтарда көшпелі бұлтты, кей уақытта қар жауады. Солтүстік-шығыс және шығыстан соғатын желдің екпіні 12 м/с болады. Ауа температурасы төмендейді.
17 қаңтарда көшпелі бұлтты, аздап қар жауады. Жел шығыстан соғады, екпіні 12 м/с-ке жетеді. Түнде –15…–17°C, күндіз –5…–7°C.
18 қаңтарда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан соғатын желдің екпіні – 7-12 м/с. Түнде –15…–17°C, күндіз –4…–6°C.
19-20 қаңтарда да көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын түспейді. Жел шығыс және оңтүстік-шығыстан соғады, екпіні 5-10 м/с-ке жетеді. Түнде –10…–12°C, күндіз –3…–5°C.
21-31 қаңтар аралығында кезеңнің алғашқы жартысында қар жауады. Түнгі уақытта ауа температурасы –10…–15°C-тен –15…–20°C-қа дейін төмендесе, күндізгі температура 3…–8°C пен –2…+3°C аралығында құбылады.
Ақпан айына арналған болжам
Синоптиктердің дерегінше, ақпан айындағы орташа ауа температурасы –1,4°C болады. Бұл климаттық нормадан 1 градус жоғары (норма –2,4°C).
Ақпанның бірінші онкүндігінде түнде ауа температурасы 0…–5°C-тен –5…–10°C-қа дейін, күндіз +2…+7°C-тен –1…–6°C-қа дейін құбылады.
Екінші онкүндікте температураның көтеріледі: түнде –5…–10°C-тен –3…+2°C-қа дейін, күндіз –1…–6°C-тен +1…+6°C-қа дейін жылы. Кейін түнде –10…–15°C-қа, күндіз –1…–6°C-қа дейін төмендейді. Онкүндік соңында қайта жылынады.
Үшінші онкүндікте күн одан әрі жылып, түнде 0…+5°C-қа, күндіз +7…+12°C-қа дейін көтеріледі.
Ай ішінде жауын-шашын мөлшері климаттық норма шамасында болады (43 мм). Жаңбыр мен қар бірінші онкүндіктің екінші жартысында және үшінші онкүндіктің соңына қарай жауады. Екінші онкүндіктің басы мен ортасында қар түсіп, боран соғуы мүмкін. Бірінші онкүндіктің ортасы мен соңында көктайғақ, ал бірінші онкүндіктің басы мен соңы және екінші онкүндік бойы тұман жиі байқалады.
Желдің жылдамдығы 2-7 м/с-ке, кей кезеңдерде екпіні 12 м/с-ке дейін жетеді.
«Қазгидромет» ұсынған айлық болжам алдын ала жасалғанын, ауа райы жағдайына байланысты оның нақтылануы мүмкін екенін мәлімдеді.
