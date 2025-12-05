Алматыда бір донор төрт адамның өмірін сақтап қалды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 4-клиникалық аурухананың базасында көп ағзалық донорлық процесс өтті. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Донорлық ота Трансплантаттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталық мамандарының үйлестіруімен өткен.
Донор 1967 жылы туған ер адам болды, оның дәрігерлері мидың өлімін белгіледі. Отбасының келісімін алғаннан кейін көп ағзалық алу ұйымдастырылып, жүрек, бауыр және екі бүйрек алынды.
Трансплантаттау бригадаларының уақтылы үйлестіруі мен жұмысының арқасында келесі трансплантаттаулар жүргізілді:
- жүрек 1967 жылы туған пациентке қондырылды («Кардиология және ІА ҒЗИ» АҚ);
- бауыр 1967 жылы туған пациентке трансплантатталды («А. Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО»);
- оң бүйрек — 2006 жылы туған реципиентке («А. Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО»);
- сол бүйрек — 1990 жылы туған пациентке («А. Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО»).
Бүгінгі таңда ел бойынша күту парағында 4521 пациент, оның ішінде 106 бала тұр. 2025 жылдың алғашқы 10 айында ғана өлім салдарынан тізімнен 272 адам шығарылды — бұл күн сайын бір адам.
2025 жылдың 12 айында қайтыс болғаннан кейінгі донорлардан тек 14 донорлық процесс жүргізілді, оның барысында өмірлік маңызды ағзаларды 60 трансплантаттау жүзеге асырылды.
— Әрбір донорлық жағдай — бұл дәрігерлердің, үйлестірушілердің, зертханалардың, санавиацияның және процеске бірнеше минут ішінде енгізілетін барлық қызметтердің үлкен бірлескен жұмысының нәтижесі. Бірақ бастысы — донор отбасының шешімі. Олардың батылдығының арқасында бүгінде өз мүмкіндіктерін жылдар бойы күткен адамдар өмір сүріп жатыр, — деді Трансплантаттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталықтың директоры Айдар Ситқазинов.
Статистика көрсеткендей, Қазақстандағы ағзаларға қажеттілік өте жоғары болып қала бермек.
— Мыңдаған пациент трансплантаттауды күтуді жалғастырады әрі біз күн сайын дерлік көмектесе алатын адамдардан айырыламыз. Сондықтан әр құтқарылған пациент — жай ғана медициналық жеңіс емес, қайта оралған адам өмірі, — деді дәрігер.
Бұған дейін екі донор алты қазақстандықтың өмірін сақтап қалғанын жазған едік.