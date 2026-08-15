Алматыда бірнеше көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы екі көшенің учаскесі уақытша жабылады.
Қала әкімдігінің мәліметінше, LRT құрылысына дайындық аясында Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Атап айтқанда, инженерлік желілерді қайта жаңғырту жұмыстарына байланысты 15 тамыз сағат 23:00–ден 16 тамыз сағат 06:00–ге дейін Масанчи көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы тоқтатылады.
Одан бөлек Алматыда Төле би көшесін ұзарту жұмыстары аясында Әшімов көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. 15 тамыз сағат 20:00–ден 17 тамызға дейін Сәбденов көшесінен Сағатов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша тоқтатылады.
— Жұмыс жүргізілетін учаскелерде ескерту белгілері орнатылады. Жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, ертең веложарысқа байланысты Алматының әл-Фараби даңғылында қозғалыс шектеледі.