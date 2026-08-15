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    Алматыда бірнеше көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы екі көшенің учаскесі уақытша жабылады.

    Алматы улицы дорога автомобили көшелер жол көліктер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Қала әкімдігінің мәліметінше, LRT құрылысына дайындық аясында Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Атап айтқанда, инженерлік желілерді қайта жаңғырту жұмыстарына байланысты 15 тамыз сағат 23:00–ден 16 тамыз сағат 06:00–ге дейін Масанчи көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы тоқтатылады.

    Алматыда бірнеше көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Одан бөлек Алматыда Төле би көшесін ұзарту жұмыстары аясында Әшімов көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. 15 тамыз сағат 20:00–ден 17 тамызға дейін Сәбденов көшесінен Сағатов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша тоқтатылады.

    Алматыда бірнеше көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Жұмыс жүргізілетін учаскелерде ескерту белгілері орнатылады. Жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Еске салайық, ертең веложарысқа байланысты Алматының әл-Фараби даңғылында қозғалыс шектеледі.

    ЛРТ Көше Алматы Жол
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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