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    Алматының Әл-Фараби даңғылында веложарысқа байланысты қозғалыс шектеледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 16 тамызда Алматыда әуесқойлар мен ардагерлер арасында велоспорттан Gran Fondo World Championship веложарысы өтеді.

    Алматыдағы веложарысқа байланысты «Медеуге» барар жол уақытша жабылады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қалалық спорт басқармасының мәліметінше, сағат 05:30–дан 06:40–қа дейін Әл-Фараби даңғылының Достық даңғылынан Талғар тас жолына дейінгі бөлігінде, сондай-ақ сағат 05:30–дан 10:30–ға дейін Достық даңғылынан Науаи көшесіне дейінгі бөлікте көлік қозғалысы уақытша шектеледі.

    — Бұл шаралар жарысқа қатысушылар мен жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі. Жүргізушілерден өзгерістерді ескеріп, жол жүру бағытын алдын ала жоспарлау сұралады, — деп хабарлады басқармадан.

    Алматының Әл-Фараби даңғылында веложарысқа байланысты қозғалыс шектеледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    Gran Fondo World Championship веложарысына 20-дан астам елден 1 мыңға жуық әуесқой спортшы қатыспақ. Қатысушылар 95, 50 және 37 шақырымдық қашықтық бойынша сынға түседі. Жарыстың сөресі мен мәресі әл-Фараби даңғылы, 40 мекенжайында, Halyk Bank ғимаратының маңында орналасады.

    Еске салайық, Алматыда бірнеше күнге Жандосов және Центральная көшелері жабылды.

    Көше Велоспорт Алматы Жарыс
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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