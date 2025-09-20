KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:34, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Алматыда бюджет есебінен алынатын дәрі-дәрмек тізімі кеңейтілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қалалық мәслихаттың XXXIV сессиясы өтіп, онда бірқатар мәселе қаралды. 

    дәріхана
    Фото: freepik.com

    Сессия барысында депутаттар жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын аурулар мен дәрілік заттар тізбесін кеңейтуді бекітті. Қосымша он әлеуметтік маңызы бар және сирек кездесетін патологиясы бар 23 пациент қымбат дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. 

    Сондай-ақ қала көріктендіру ережелеріне толықтырулар енгізілді. Енді жауын-шашын тым көп түскенде көшелерді күшейтілген режимде күтіп-ұстау тетігі бекітілді.

    – Мәселен 2024–2025 жылғы қыста Алматыда бес тәулікте қатты қар жауған (14–22 см, норма – 1,87 см). Бұл жағдайда жұмысшылар мен техниканың санын шұғыл көбейту қажеттілігі туындады. Есеп бойынша, осындай жағдай қайталанса, 4 мыңға дейін жол жұмысшысы, 200 арнайы техника және 30 жүк тиегіш қажет болады. Жалақы тек нақты орындалған жұмысқа төленеді, - деп хабарлады мәслихаттан. 

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда туберкулез сырқатының саны 20 пайызға азайғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Бюджет Депутат Алматы Дәрі-дәрмек
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар