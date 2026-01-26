Алматыда дәрігерлер жүкті әйелдің сәбиіне зиян келтірмей жүрекке ота жасады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда алғаш рет жүкті әйелге жүрекке рентген сәулесін қолданбай эндоваскулярлық ота жасалды. Бірегей отаны Қалалық кардиология орталығының дәрігерлері Астанадағы UMC жүрек орталығының мамандарымен бірлесіп өткізді.
Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, жүктіліктің 23-аптасында жүрген әйелге жасалған. Дәрігерлер туа біткен жүрек ақауын эхокардиографияның көмегімен, рентгенсіз және жергілікті жансыздандырумен емдеді. Бұл ана мен ұрыққа рентген сәулесінің әсерін толықтай болдырмады.
Науқас тұңғыш сәбиін күтіп жүрген және тіркелген емханасында кардиологтың тұрақты бақылауында болған. Алайда жүктілік мерзімі ұлғайған сайын жүрек-қан тамырларына түсетін жүктеменің артуына байланысты жағдайы нашарлап, ота қажет болған.
Операциялық бригаданың құрамында UMC жүрек орталығының интервенциялық кардиологы Ерік Отарбаев, сондай-ақ Қалалық кардиология орталығының мамандары — Оразбек Сахов пен Бауыржан Аипов болды.
— Операцияның басты ерекшелігі рентген сәулелерін қолданбай ультрадыбыстық бақылаумен араласу болды. Қалыпты тәжірибеде мұндай операциялар жүктілік кезінде ұрыққа ықтимал қауіп төндіретін рентгендік бақылаумен жасалады. Ультрадыбыстық навигацияны қолдану радиациялық жүктемені толығымен алып тастауға және ана үшін де, болашақ бала үшін де қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік берді, - делінген хабарламада.
Ведомствоның мәліметінше, қазіргі уақытта науқастың жағдайы тұрақты. Ана мен ұрықтың өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ.
