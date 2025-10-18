13:52, 18 Қазан 2025 | GMT +5
Алматыда екі көлік соқтығысып, бес адам жараланды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда екі көлік соқтығысып, бес адам зардап шекті.
Полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты сағат 04:20 шамасында Әуезов ауданында болған.
– BMW көлігінің жүргізушісі Сайын көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, жолақты ауыстыратын кезде қатар келе жатқан Chevrolet автокөлігімен соқтығысқан. Соққыдан кейін екпінмен BMW көлігі ағашқа барып соғылды, - деп хабарлады полицияның баспасөз қызметі.
Апат салдарынан екі жүргізуші мен BMW көлігіндегі үш жолаушы түрлі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген.
Қазір оқиғаның мән-жайын Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.
Бұған дейін Алматы облысында екі көлік соқтығысып, екі адамның қаза тапқанын хабарланғанбыз.