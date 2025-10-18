KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:52, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматыда екі көлік соқтығысып, бес адам жараланды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда екі көлік соқтығысып, бес адам зардап шекті.

    Соңғы күндері елде үш жол апатынан 25 адам қаза тапты
    Фото: ІІМ

    Полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты сағат 04:20 шамасында Әуезов ауданында болған.

    – BMW көлігінің жүргізушісі Сайын көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, жолақты ауыстыратын кезде қатар келе жатқан Chevrolet автокөлігімен соқтығысқан. Соққыдан кейін екпінмен BMW көлігі ағашқа барып соғылды, - деп хабарлады полицияның баспасөз қызметі.

    Апат салдарынан екі жүргізуші мен BMW көлігіндегі үш жолаушы түрлі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген.

    Қазір оқиғаның мән-жайын Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.

    Бұған дейін Алматы облысында екі көлік соқтығысып, екі адамның қаза тапқанын хабарланғанбыз.

