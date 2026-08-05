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    Алматыда екі күнде жол ережесін бұзудың 3 мың дерегі тіркелді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 3 және 4 тамыз күндері жол жүрісі қағидаларын бұзудың 3 341 дерегі анықталды. 

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Алматы прокуратурасының мәліметінше, оның ішінде жол жүрісіне қатысушылардың өмірі мен денсаулығына жоғары қауіп төндіретін 190 өрескел бұзушылық болған.

    Атап айтқанда:

    * көлік құралын мас күйде басқару — 14;
    * көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамдардың басқаруы — 3;
    * маневр жасау қағидаларын бұзу, соның ішінде қауіпті маневр жасау — 158;
    * жалған мемлекеттік нөмірі бар көлік құралдарын пайдалану және басқару — 2;
    * қауіпсіздік белдігін тақпау — 115;
    * жолдың қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шығып кету — 13;
    * көлік құралын басқару кезінде ұялы телефонды пайдалану — 89.

    Екі күнде мамандандырылған айыппұл тұрағына 122 көлік құралы қойылған.

    Еске салайық, Алматыда биыл көріктендіру қағидаларын бұзғандарға 110 млн айыппұл салынды.

    Жол ережесі Алматы Полиция
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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