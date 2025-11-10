KZ
    Алматыда ер адам әлеуметтік желіде тараған видеодан кейін қамауға алынды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда ер адам мектеп маңындағы аялдамада қыз балаға өзімен бірге жүру үшін ақша ұсынған.

    л
    Фото: pexels

    Әлеуметтік желіде оқиғаның видеосы тарады.

    Ер адам әуелі мектеп оқушысына 100 мың теңге, кейін 300 мың теңге беретінін айтып, өзімен бірге жүруге көндірмек болған. Жазбада оқиға қаладағы № 50 мектептің маңында болғаны айтылған.

    Алматы полиция департаменті бұл жайтқа қатысты түсінік берді.

    Ведомствоның мәліметінше, жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті ер адам ұсталды.

    Оған қатысты әкімшілік іс қозғалды.

    — Ол сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 10 тәулікке қамауға алынды, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада оқушы қыздарға қырындаған мұғалімнің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын жазғанбыз.

