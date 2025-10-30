14:26, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Алматыда ер адам анасын өлтірді деген күдікпен ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда анасын өлтірді деген күдікпен 41 жастағы ер адам ұсталды.
Алматы полиция департаменті бұл деректі растады.
Ведомствоның мәліметінше, Бостандық аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады.
– Марқұмның 41 жастағы ұлы ұсталды. Күдікті – психикалық денсаулық орталығында есепте тұрған, - делінген хабарламада.
Қазір оқиғаның өзге де мән-жайы анықталып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаров кісі қолынан мерт болғанын хабарлаған едік.
Қайғылы оқиғаны Астана қалалық полициясы да растап, кісі өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.