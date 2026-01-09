Алматыда есірткіні жасырын таратқан 29 жастағы күдікті ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Әуезов аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесе отырып, заңсыз есірткі айналымына қатысы бар тағы бір күдіктіні анықтап, ұстады.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында 29 жастағы қала тұрғыны қолға түсті, тінту кезінде одан 25 орама тәркіленді. Сот-химиялық сараптама қорытындысына сәйкес, алынған зат синтетикалық есірткі – мефедрон болып шықты.
Тергеу барысында күдіктінің есірткіні жасырын жолмен таратумен айналысқаны анықталды. Оның айтуынша, заңсыз іске интернет арқылы тартылған, ал «қызметі» үшін ақы онлайн-аударымдар арқылы төленіп отырған.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта полицейлер қылмыстық тізбектің ұйымдастырушыларын және өзге де қатысы бар тұлғаларды анықтауға бағытталған жедел-іздестіру шараларын жалғастырып жатыр.
– Есірткі саудасымен айналысатын, соның ішінде интернет арқылы таратуға қатысы бар тұлғаларды анықтау және жолын кесу жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Біз тек орындаушыларды емес, қылмыстық схемаларды ұйымдастырушыларды да әшкерелеуге басымдық беріп отырмыз. Әрбір осындай факт ерекше бақылауда, - деді Алматы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.
