Алматыда ғалымдарға пәтер сертификаттары табыстады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Конституцияның 30 жылдығына арналған мерекелік іс-шарада Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова 8 жас ғалымға пәтер сертификаттарын салтанатты түрде табыстады.
Іс-шараның ашылу салтанатында вице-министр Гүлзат Көбенова ғалымдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету – маңызды бағыттардың бірі екенін айтты.
- Біз елімізде ғылымның дамуына қажетті барлық жағдайды жасауға ұмтыламыз және бұл жолда ғалымдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету – маңызды бағыттардың бірі. Мақсатымыз – жас мамандарды қолдау ғана емес, сонымен қатар олардың жаңа жетістіктерге жетуіне шабыт беру. Жайлы өмір сүру және кәсібилікті шыңдау ортасын құру – ғалымдарымыздың әлеуетін ашып, Қазақстандағы ғылыми зерттеулердің халықаралық аренада бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді деп сенеміз, – деді.
Сондай-ақ шара барысында Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына орай ғылым саласындағы қызметкерлер марапатталды.
Президенттің 2024 жылғы 31 мамырда «Ғылым ордасында» жас ғалымдармен кездесуде берген тапсырмасын іске асыру мақсатында ғалымдардың әлеуметтік мәртебесін көтеру, қолдау көрсету және ғылымға жас кадрлардың келуін ынталандыру шаралары қабылдануда. Осыған сәйкес Комиссия Алматы қаласында баспана беру үшін мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты ғылыми ұйымдар мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының жас ғалымдарының кезекті тізімін айқындады.
Министрлік ағымдағы жылғы мамыр айынан бастап баспанаға мұқтаж жас ғалымдардың (40 жасқа дейін қоса алғанда) тізімін қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуде. Алматы қаласында орналасқан мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарынан 300-ге жуық өтінім келіп түсті.
Жас ғалымдар санының артуы ғылымның дамуына, ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға, сондай-ақ жаңа экономикалық кластерлер құруға оң әсер етеді.
Сонымен қатар 2023 жылғы 19 қазанда Ғылым және жоғары білім министрлігі мен «Отбасы банк» АҚ арасында жас ғалымдарға 2023-2027 жылдарға арналған жеңілдетілген кредит беру бағдарламасы бойынша ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған болатын. Қазіргі уақытта аталған бағдарлама бойынша 477 жас ғалым жеңілдікпен баспана алды.
Мереке қарсаңында Ғылым және жоғары білім министрлігінің бірқатар қызметкері «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерейтойлық медалімен, сондай-ақ «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» және «Ахмет Байтұрсынұлы» төсбелгілері сияқты ведомстволық наградалармен марапатталды.
Айта кетелік Президент Жарлығымен «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерейтойлық медалі бекітілді.