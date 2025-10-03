Алматыда интим қызмет көрсеткен студия әшкере болды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы элиталық тұрғын үй кешенінде жұмыс істеп тұрған студияны әшкереледі.
Полицияның мәліметінше, ғимаратта арсыздыққа итермелейтін қызметтер көрсетілген. Заңсыз қызметпен айналысқан әйел жауапқа тартылды.
Сондай-ақ пәтер иесі анықталып, заңға сәйкес тиісті шаралар қабылданып жатыр.
— Мұндай деректер тұрақты түрде анықталып, жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Біздің міндетіміз — қоғамдық моральды қорғау және осы саладағы құқық бұзушылықтардың алдын алу, — деді Алматы Полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Жанат Нұрғалиев.
Еске салайық, бұған дейін Алматы полициясы «Манхэттен», «Ақбұлақ» және «Кәусар» тұрғын үй кешендерінде жыныстық қызмет көрсететін жезөкшелер үйлері мен заңсыз жұмыс істейтін салондарды анықтаған еді.