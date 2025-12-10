KZ
    09:07, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда қалың қар жауды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 9 желтоқсан күні сағат 22:30 шамасында басталған жауын-шашын түнге қарай қалың қарға ұласты.

    Алматыға қар жауды
    Фото: Мейірман Лес/Kazinform

    10 желтоқсан таңғы 07:00–дегі мәлімет бойынша қардың қалыңдығы 35 сантиметрге жетіп, айлық норманың жартысына жуықтады.

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, көлік қозғалысының тоқтаусыз әрі тұрғындардың қауіпсіз жүріп-тұруы үшін коммуналдық қызмет күшейтілген тәртіпте жұмыс істеуге кірісті.

    Алматыға қар жауды
    Фото: Мейірман Лес/Kazinform

    — Қаланы қардан тазалауға 2 728 жұмысшы мен 75 жедел бригада тартылды. Қала көшелеріне 923 арнайы техника шықты, соның ішінде 228 құрама жол машинасы көктайғақты болдырмау мақсатында арнайы қоспа себуге кірісті. Техникалардың жүрісін қамтамасыз ету үшін 22 полиция экипажы, сондай-ақ 10 эвакуатор мен манипулятор жұмылдырылды, — делінген хабарламада.

    Қалада жол мен көшенің жағдайын бақылау үшін тәулік бойы кезекшілік қойылған.

    Алматыға қар жауды
    Фото: Мейірман Лес/Kazinform

    — Барлық коммуналдық қызмет қарды толық тазалағанға дейін күшейтілген режимде жұмысын жалғастыра береді, — деп хабарлады қала әкімдігі.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда жауын-шашынға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс режиміне көшкенін хабарлаған едік.

