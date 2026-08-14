Алматыда Канье Уэст концерті бір күнге шегерілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда америкалық әнші, продюсер YE концерті ертеңге ауыстырылды.
Канье Уэст немесе YE концерті бүгін, 14 тамыз сағат 21:00–де өтуі тиіс еді. Алайда ауқымды шоудың басталуына санаулы минуттар қалған кезде ұйымдастырушылар концерт 1 күнге шегерілгенін хабарлады. Бұл шешім қауіпсіздік мақсатында қабылданған.
Еске салайық, жанкүйерлер үшін Орталық стадион есіктері сағат 16:00–ден бастап ашылды. Концертке бірнеше сағат қалғанда Алматыда қатты жауын-шашын болды.
Сондай-ақ бүгін Алматы мен Алматы облысының басым бөлігінде жарық өшті.
Соның салдарынан Алматының барлық қызметтері күшейтілген режимге көшті.