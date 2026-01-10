Алматыда қанша ағаш пен бұта бар және олардың жай-күйін кім бақылайды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 4,3 миллионнан астам жасыл желек бар.
Мұны Алматының экология және қоршаған орта басқармасы өкілдері Kazinform агенттігі ресми сауалына берген жауабында айтты.
– 2018-2019 жылдары жүргізілген түгендеу нәтижелері мен Алматының жасыл желектер тізіліміне енгізілген мәліметтер бойынша, қала аумағында 4,3 миллионнан астам ағаш пен бұта өсіп тұр, - делінген жауапта.
Алматының экология және қоршаған орта басқармасы қаланы көгалдандыру және рекреациялық аймақтарды дамыту жұмыстары жалғасып жатқанын мәлімдеді.
– Осы мақсатта 2030 жылға дейінгі жол картасы бекітілген. Онда жыл сайын кемінде 320 мың ағаш пен бұта отырғызу қарастырылған. 2026 жылы ағаштар мен бұталарды отырғызу, қазір бар жасыл желекке күтім жасау, санитарлық қырқу, апатты ағаштарды кесу және жасыл аймақтарды қайта жаңғырту бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыру жоспарланып отыр. Бұл ретте жұмыстардың тұрақтылығына, қауіпсіздігіне және қалалық ортаны жақсартуға ерекше назар аударылады, - деп мәлімдеді басқармада.
Сондай-ақ ведомство өкілдері ағаштар мен бұтақтардың құлауы, оларды күтіп-ұстау және қауіпсіздігіне қатысты жауапкершілік Алматының жасыл желектерін күтіп-ұстау және қорғау қағидалары бойынша реттелетінін еске салды.
Қаланы жасыл желектермен қамтамасыз ету, оның ішінде санитарлық қырқу мен апатты ағаштарды кесу бойынша бюджеттік бағдарламаларды аудандық әкімдіктерінің аппараттары басқарушы ретінде жүзеге асырады.
– Сонымен қатар зиян келтірілген жағдайда оны өтеу мәселелері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шешіліп, белгіленген сот тәртібімен қаралатынын хабарлаймыз, - деп толықтырды басқарма.
Еске салайық, 2025 жылғы шілде айында Алматыда қаланы көгалдандыруды үйлестіретін бірыңғай орталық құрылатыны хабарланған еді. Жаңа орталық – «Жасыл Алматы» КММ скверлерді, гүлзарларды, жаяу жүргіншілер көшелерін және шағын жасыл аймақтарды орталықтандырылған түрде күтіп-ұстаумен айналысады.
Бұған дейін Алматы мәслихатының сессиясында «Жасыл Алматы» мекемесінің қызметін ұйымдастыру үшін қала бюджетінен 4,9 млрд теңге бөлінгені айтылған.
Сондай-ақ осы аптада «Жасыл Алматы» басшысы болып Тимур Елеусізов тағайындалды.